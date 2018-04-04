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Депутаты Петербурга одобрили создание плавучих гостиниц

Общество
4 апреля, 12:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, апреля. /ТАСС

Новые отели не должны закрывать вид на основные городские достопримечательности

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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали создание плавучих гостиниц, чтобы поспособствовать развитию туристической отрасли в город на Неве. На очередном заседании в среду парламентарии приняли в первом чтении изменения в региональный закон о развитии малого и среднего предпринимательства.

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"Предлагается предоставлять в аренду малому и среднему бизнесу участки городских набережных для размещения отелей на воде. Инициатива направлена на то, чтоб сделать пребывание туристов в городе комфортным", - прокомментировал законопроект депутат Денис Четырбок. По его словам, развитие отелей на воде позволит увеличить количество средств размещения и снизить стоимость проживания в отелях.

Городской парламентарий подчеркнул, что новые отели не должны закрывать вид на основные достопримечательности Петербурга. Коллеги по Заксобранию предложили внести уточнения, в которых будет необходимо определить места рядом с объектами ЮНЕСКО, где нельзя строить подобные гостиницы.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева, первые три плавучие гостиницы появятся в Санкт-Петербурге в 2018 году, одну из них на 76 номеров откроют в мае на Выборгской набережной. Российскому инвестору для реализации проекта уже выделили три участка акватории Невы и Большой Невки, на рассмотрении находятся семь участков в районе Малой Невки и Большой Невы. Мушкарев отметил, что плавучими гостиницами станут не переоборудованные теплоходы, а новые стандартизированные объекты, которые не будут диссонировать с обликом города.

По данным депутатов, в настоящее время номерной фонд средств размещения в Санкт-Петербурге составляет 38,6 тыс. номеров. В 2017 году город посетили 7,5 млн туристов, из которых почти половина - иностранные граждане. В текущем году власти Петербурга ожидают 8 млн туристов.

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