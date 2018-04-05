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YouTube усилит охрану во всех своих офисах после стрельбы в штаб-квартире в Калифорнии

Общество
5 апреля, 4:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, апреля. /ТАСС

Как отметили в компании, вооруженная женщина проникла во двор штаб-квартиры через крытую парковку, попасть во внутренние помещения комплекса ей не удалось

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© AP Photo/Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Интернет-сервис YouTube усилит меры безопасности в своих офисах и отделениях по всему миру после стрельбы, открытой в его штаб-квартире в Калифорнии. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении сервиса.

Во вторник жительница Калифорнии, 39-летняя Насим Агдам, открыла стрельбу в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно. В результате пострадали три человека. Нападавшая покончила с собой до приезда полиции.

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"Мы детально изучаем произошедший инцидент и намерены повысить нынешние меры безопасности во всех наших офисах по всему миру, чтобы сделать их более защищенными не только на ближайшее будущее, но и на долгосрочную перспективу", - говорится в заявлении компании. Как отметили в YouTube, Агдам, вооруженная пистолетом, проникла во внутренний двор штаб-квартиры, где работают более 1,1 тыс. человек, через крытую автопарковку, после чего открыла стрельбу. При этом попасть непосредственно во внутренние помещения комплекса ей не удалось.

Ранее представители полиции сообщили, что Агдам перед инцидентом посетила стрельбище, где упражнялась во владении оружием. 2 апреля родственники женщины, проживавшей близ Сан-Диего, обратились в полицию, заявив, что она исчезла 21 марта. 3 апреля, за несколько часов до стрельбы, полицейские обнаружили Агдам спящей в автомобиле на парковке в городе Маунтин-Вью, расположенном в 50 км от Сан-Бруно. Полицейские провели беседу с женщиной, не став предпринимать каких-либо действий в ее отношении, так как, по их словам, у них не было причин полагать, что она может представлять угрозу.

Правоохранительные органы считают, что мотивом действий женщины стало недовольство политикой YouTube. Агдам утверждала, что YouTube намеренно блокирует размещаемые ею видео, нарушая ее право на свободу слова. Как полагает полиция, стрелявшая не избирала в качестве цели для своего нападения кого-то конкретного.

К настоящему моменту две женщины, получившие ранения при стрельбе, выписаны из больницы. Еще один пострадавший - 36-летний мужчина - все еще госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

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США Cтрельба в штаб-квартире YouTube
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