Барщевский в КС выступил против признания водителей пьяными по показаниям свидетелей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский выступил против признания водителей виновными в провоцировании ДТП в состоянии опьянения с опорой на свидетельские показания без проведения экспертизы или если экспертиза невозможна. Такую позицию он озвучил в ходе заседания КС, прошедшего в четверг.

"Как можно свидетельскими показаниями устанавливать физиологическое состояние [опьянения]? Физиологическое состояние может быть установлено только измерительными приборами, никакие свидетельские показания не могут говорить нам о том, что кто-то был пьяным или в состоянии наркотического опьянения. Состояние опьянения - это определенное количество промилле в крови, если одинаковое количество алкоголя выпьет человек весом 60 кг и 120 кг, то количество алкоголя в крови будет разное, и один будет пьян, а другой - трезв", - заявил в своем выступлении Барщевский.

При этом в ходе заседания, посвященного допустимости использования свидетельских показаний в качества доказательства опьянения водителя, он отметил, что выступает за принудительное медицинское освидетельствование лиц, подозреваемых в провоцировании дорожных аварий. "Ничто не мешает, например, ввести принудительное медицинское освидетельствование лица, совершившего ДТП с такими-то последствиями, а что, дактилоскопия у нас добровольная?" - заявил Барщевский.

В завершении выступления представитель правительства в КС призвал судей рекомендовать законодателю ввести уголовную ответственность для пьяных водителей вне зависимости от последствий их действий. "Если бы вы смогли рекомендовать законодателю ввести уголовную ответственность за нахождение за рулем в состоянии опьянения средней степени и выше, я бы вам как водитель с 40-летним стажем был бы очень признателен", - подытожил Барщевский, обращаясь к судьям.

История вопроса

Поводом для рассмотрения в КС стало дело жителя Ивановской области Сергея Журавлева. Находясь за рулем, он не справился с управлением и попал в аварию, в которой погибли двое из пяти его пассажиров. Водитель скрылся с места ДТП и в течение года прятался от правоохранительных органов, после чего сам пришел в полицию. В суде он заявил, что не нарушал правила движения и был трезв, что противоречило показаниям свидетелей, видеозаписям из баров, чекам с данными о покупке алкоголя.

Суд признал Журавлева виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы, адвокаты обжаловали это решение. Верховный суд посчитал доводы защиты водителя о неправомерном признании Журавлева виновным в управлении автомобилем в пьяном виде постфактум заслуживающими внимания. Тогда Ивановский областной суд обратился в КС. По мнению судей, существующие нормы позволяют уйти от ответственности виновникам преступлений, совершенных в состоянии опьянения, если они скрылись с места до прибытия полиции и медицинского освидетельствования.