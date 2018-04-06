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"Орленок" пригласил дочь погибшей в ТЦ Кемерова вожатой

Общество
6 апреля, 16:23 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 6, апреля. /ТАСС

В пресс-службе Всероссийского детского центра отметили, что о выделении путевок для других детей, пострадавших в Кемерове, неизвестно

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КРАСНОДАР, 6 апреля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Орленок" выделит место в одной из своих смен для дочери бывшей вожатой, которая погибла в торговом центре Кемерова, спасая детей, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

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"Александр Васильевич принял решение, что мы приглашаем девочку нашей вожатой, которая погибла в Кемерове во время пожара. Она [женщина] во время пожара вывела дочь, вернулась спасти других детей и сама погибла. Эта путевка выделяется в индивидуальном порядке, решения в массовом порядке нет", - сказала представитель "Орленка".

Она добавила, что погибшая - Наталья Селезень. В 2004 году она окончила школу педагогических работников "Орленка" и работала в центре, в детском лагере "Стремительный". Уехав на "большую землю", девушка жила в городе Топки Кемеровской области. Ее дочке Арине сейчас 11 лет.

По данным собеседницы агентства, о выделении путевок для других детей, которых коснулась трагедия в Кемерове, неизвестно. Ранее сообщалось, что окончательное решение должно принять Минобрнауки РФ.

Ранее лагеря центра "Орленок" уже принимали ребят с Дальнего Востока после серьезных наводнений. Иногда эта мера распространяется и на подростков из других стран, в частности, в 2008 году в центр приехали более 200 ребят из китайской провинции Сычуань, пострадавшей от землетрясения.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей.

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Краснодарский край Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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