Генпрокуратура обнародовала документы по делу Березовского

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России обнародовала документы по делу Бориса Березовского, как ранее обещал глава ведомства Юрий Чайка. Ссылка на них размещена в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.

Материалы содержат переписку ведомства с МВД Великобритании о получении убежища Березовским. Часть писем адресовано Терезе Мэй, возглавлявшей тогда министерство внутренних дел, но все они остались без ответа.

Также Генпрокуратура обнародовала заявление свидетеля по делу Березовского Владимира Терлюка, которого вынуждали дать ложные показания о покушении на олигарха в Лондоне в 2003 году. В заявлении на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки от 6 апреля 2018 года Владимир Терлюк указывает на то, что он обеспокоен за свою безопасность и жизнь своей семьи.

Российский предприниматель Борис Березовский в 2001 году был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве, в 2003 году эмигрировал в Великобританию. Впоследствии признан виновным в хищении денежных средств у компаний "Аэрофлот" и "АвтоВАЗ", запрос о его экстрадиции удовлетворен не был. В 2013 году Березовского обнаружили мертвым в доме бывшей супруги близ Лондона. В 2014 году британский суд констатировал невозможность достоверно установить обстоятельства его гибели.