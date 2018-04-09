Голодец поручила Минздраву создать систему учета нуждающихся в паллиативе граждан

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минздрав РФ к 1 мая 2018 года должен ввести в стране единую систему учета граждан, нуждающихся в паллиативной помощи. Об этом говорится в поручениях вице-премьера РФ Ольги Голодец по итогам заседания Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 3 апреля (документ имеется в распоряжении ТАСС).

"Минздраву России [В. И. Скворцовой] ввести до 1 мая 2018 года систему учета лиц, нуждающихся в получении паллиативной медицинской помощи, о результатах доложить в Совет при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере", - говорится в документе.

Кроме того, Минздрав РФ должен ввести в субъектах Российской Федерации мониторинг оказания паллиативной помощи, включая обеспечение препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества.

Также среди поручений Минздраву РФ по итогам заседания значится подготовка программы по информированию врачей и пациентов о праве на получение своевременной и качественной паллиативной помощи, в том числе в части обезболивания.