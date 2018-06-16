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Москалькова: поездка омбудсмена Украины на Ямал была заведомо обречена на неудачу

Общество
16 июня, 11:00 дата обновления: 16 июня, 11:24 UTC+3

Уполномоченные по правам человека РФ и Украины встретятся 18 июня, чтобы обсудить возникшие в связи с посещением российских и украинских заключенных вопросы и согласовать программу дальнейших действий

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

© Артем Коротаев/ТАСС

ОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Поездка уполномоченного по правам человека в Украине Людмилы Денисовой на Ямал была заведомо обречена на неудачу. Об этом заявила в субботу после посещения Штыбликова уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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Москалькова предложила украинскому омбудсмену встретиться в Москве 18 июня

Москалькова расценила поездку Денисовой в колонию к Сенцову как ее личную инициативу

"Ее поездка, конечно, заведомо была обречена на неудачу", - сказала она.

Уполномоченные по правам человека России и Украины встретятся 18 июня в Москве, чтобы обсудить возникшие в связи с посещением российских и украинских заключенных вопросы и согласовать программу дальнейших действий.

"Мы договорились с Денисовой о встрече в понедельник в Москве с тем, чтобы обсудить дорожные карты моего посещения осужденных на Украине и ее посещения осужденных в России", - сказала она.

По мнению Москальковой, возможности для переговоров с Украиной по посещению осужденных не потеряны. "Сегодня ничего не потеряно, я с оптимизмом смотрю на возможность рассматривать дорожные карты", - заявила омбудсмен.

Омбудсмены России и Украины планировали совместно посетить 16 июня в Омске осужденного в России за подготовку к диверсии Штыбликова и составить дорожную карту взаимных посещений осужденных. Затем предполагалось, что 18 июня Москалькова в Херсоне посетит арестованного по обвинению в госизмене главреда агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а после 22 июня Денисова сможет увидеть в Салехарде осужденного за террористическую деятельность украинского режиссера Олега Сенцова.

Однако украинский омбудсмен вопреки договоренностям отправилась в Салехард уже 15 июня. Не попав к Сенцову, Денисова заявила, что отказывается от встречи в Омске, а переговоры с российской стороной о посещении заключенных зашли в тупик, и она "так не готова сотрудничать".

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