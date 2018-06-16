Москалькова рассказала о самочувствии заключенного в США российского пилота Ярошенко

ОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Отбывающий 20-летнее наказание в американской тюрьме летчик Константин Ярошенко чувствует себя хуже, чем раньше. Об этом сообщила журналистам в субботу в Омске уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Он себя, конечно, чувствует хуже, чем раньше. Нахождение в помещении камерного типа подорвало его здоровье. Это три на два метра каменный мешок со щелью на потолке. <...> Я обратилась с запросом, с тем, чтобы его дальнейшее наказание было в России", - сказала она.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит добиваться возвращения Ярошенко на родину. Родственники летчика надеются посетить его в тюрьме США в этом году.

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Официальные представители властей РФ и семья летчика, которая находится в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.