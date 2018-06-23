Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин призвал выпускников действовать, а не ограничиваться лайками в соцсетях

Общество
23 июня, 12:26 дата обновления: 23 июня, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Президент поздравил выпускников с окончанием учебы в специальном видеообращении

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы в школе и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и действовать ради будущего прорыва.

"Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте, - сказал он в специальном видеообращении, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте". - Поздравляю вас с окончанием школы, удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится!"

Поздравляя выпускников с окончанием школы, глава государства заметил, что для них "сегодня один из самых замечательных, памятных дней, добрых, трогательных, волнующих и немного грустных".

"Ведь вы расстаетесь с родной школой, а впереди начало нового, большого этапа в жизни, ожидания бурных интересных изменений, - пояснил он. - Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь, вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего".

Смотрите также

Более 645 тыс. человек отпразднуют выпускные в этом году

Около 80 тыс. выпускников отметят окончание школы на празднике "Алые паруса" в Петербурге

В регионах России начинаются выпускные

По словам Путина, "энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед в учебе и в профессии, в науке, искусстве и спорте". Он убежден, что молодое поколение способно осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины.

"Вы быстро осваиваете новые технологии, уже сегодня многое знаете и умеете, в этом, безусловно, ваша собственная заслуга, и, конечно, огромная искренняя благодарность вашим родителям, учителям, наставникам за труд, мудрость и терпение, - добавил президент. - Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути. Именно такие люди - смелые, свободные, решительные, самостоятельные, ответственные - способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Аргентины просят депортировать их соотечественников за драку во время матча ЧМ
2
Лавров: Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Бельгией в СБ ООН
3
Премьер Молдавии заявил, что резолюция ООН по Приднестровью не направлена против России
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Путин призвал выпускников действовать, а не ограничиваться лайками в соцсетях
6
Семеро аргентинских болельщиков привлечены к ответственности после драки во время матча ЧМ
7
Английские болельщики назвали чемпионат мира в России одним из лучших на их памяти
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости