В регионах России начинаются выпускные

ТАСС, 22 июня. Выпускные вечера пройдут у российских школьников и студентов в ближайшие выходные, во многих регионах у выпускников есть свои традиции, одни из которых существуют уже много лет, а другие появились недавно, в частности, национальные танцы в горах, наблюдение за парусниками, подвешивание замков на цепочку и бокал бахсымэ.

Петербургский пример

На празднике "Алые паруса" в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня соберутся десятки тысяч выпускников из разных городов России и из-за рубежа. Их ждет красочный фейерверк на фоне Эрмитажа и Петропавловской крепости, а также большой концерт на Дворцовой площади.

Кульминацией ночи станет прохождение по акватории Невы бригантины с алыми парусами из повести Александра Грина - символа надежды и будущего. Специально для участия в фестивале в Санкт-Петербург прибывает шведский парусник Tre Kronor Stockholm ("Три Короны Стокгольма"). Бриг построен на деньги благотворителей со всего мира, в российском празднике выпускников он участвует с 2010 года, неизменно проходя по Неве под алыми парусами.

В этом году свой ответ "Алым парусам" задумали дать во Владивостоке, где пройдет фестиваль "Крылья Востока". Он включает в себя концерт, а также световое шоу в акватории бухты "Золотой рог" - в нем задействуют не только Золотой мост и парусники "Надежда" и "Паллада", но и водные краны и плавучий док. "Пригласительные получили школьники и их родители со всего края, билеты дают право на проход в отдельную зону для выпускников", - рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края.

Традиция "Алых парусов" существует также на Байкале - в небольшом городе Северобайкальск в Бурятии, где проживают чуть более 20 тыс. человек. Пять школ Северобайкальска в этом году выпускают около 150 школьников.

"Это новая традиция: когда дети выходят на Байкал встречать рассвет, на волнах озера их приветствует яхта с алыми парусами. Она подходит к берегу, и капитан запускает фейерверк, в это время ребята успевают кидать в Байкал камушки с берега - загадывают желания", - сообщила ТАСС директор северобайкальской средней школы № 11 Оксана Бухольцева.

Колорит национальный и географический

Выпускники из Республики Адыгея тоже загадывают желания, но с учетом региональной специфики - в горах. По словам учителя географии школы № 16 поселка Тульский Майкопского района Нины Костарновой, под утро дети вместе с родителями добираются до горной реки Белая. "Именно там, на мосту, они встречают первые лучи солнца и новую жизнь", - отметила Костарнова.

Еще один обязательный атрибут прощания со школой в республике - адыгэ джэгу - национальные танцы, которые включают в себя элемент состязания юношей и девушек.

Традиция встречать рассвет на берегу Волги объединяет школьников Череповца, Нижнего Новгорода, Саратова. Тот, кто увидел, как над Волгой встает солнце, будет успешным и счастливым, говорят местные жители.

В Мурманске рассвет не встретят, поскольку не будет заката. Северный город - одно из немногих мест в стране, где выпускники всю ночь гуляют при дневном свете, так как праздник приходится на полярный день, когда солнце не заходит за горизонт. Прогулки по ночному светлому городу, рассказали ТАСС мурманские старшеклассники, "в программе обязательны".

Замки и звезды

Символичная "звездная" традиция есть у школьников города Циолковский, который расположен рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Там расположена аллея, на которой каждый год на асфальте рядом со школой выпускники рисуют звезду.

"Первая звезда появилась в 2009 году, в этом году будет юбилейная десятая. Она рисуется по шаблону, цвета - российский триколор, в центре указывается год выпуска", - сказала ТАСС заместитель директора по воспитательной работе школы № 7 ЗАТО Циолковский Алла Липская. В этом году 30 июня "звездный след" на школьном дворе, где проходят линейки, оставят 22 одиннадцатиклассника.

В Сибирском авиационном кадетском корпусе имени Покрышкина в Новосибирске сложилась другая традиция выпускных вечеров. Во время торжественного марша в парадной форме кадеты-выпускники по команде одновременно бросают в небо монетки на удачу, а после этого закрывают символические замки, прощаясь с детством.

"Они прикрепляют замочки на специальную цепь, у каждого выпускника свой. В этом году у нас заканчивают учебу 47 кадетов, а значит, будет 47 замков. Один ключ они на память оставляют себе, второй отдают на хранение директору кадетского корпуса. Для нас это такой символ, замок от детства и от "кадетства", - объяснила ТАСС Ирина Бояркина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе учебного заведения.

Тельняшка для Петра I и 100 литров бахсымэ

Выпускные в конце июня отмечают не только школьники, но и студенты, у них тоже есть свои традиции. В Петрозаводске выпускники Беломорско-Онежского филиала Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова ежегодно надевают тельняшку на памятник Петру I.

"Эта традиция среди выпускников существует несколько десятилетий. Она не поощряется и не одобряется руководством", - рассказали ТАСС в учреждении. Один из выпускников прошлых лет Сергей Мерков рассказал ТАСС, что большая тельняшка шьется накануне выпускного из нескольких тельняшек, на памятник императору она надевается ночью.

Выпускники Адыгейского государственного университета отмечают окончание вуза тонизирующим национальным хмельным напитком бахсымэ, приготовленным по старинному рецепту из кукурузной муки. Он содержит 6-8 градусов алкоголя и в промышленных масштабах в Адыгее не производится. В этом году по спецзаказу в университет было доставлено около 100 литров.

"Выпить бокал бахсымэ со словами благодарности и пожеланиями вузу процветания и успеха - это традиция, которой мы придерживаемся вот уже порядка 15 лет", - рассказал ТАСС ректор Адыгейского госуниверситета Рашид Хунагов.