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Жаркая погода ожидается в Москве на следующей неделе

Общество
24 июня, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Кратковременный дождь возможен в ночь на 25 июня

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Жаркая погода ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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"Несмотря на то, что в понедельник в Москве ожидается небольшое похолодание до 23-25 градусов, во вторник столбик термометра достигнет 24-26 градусов, а в среду - 26-28 градусов. Ближе к концу недели воздух в столице может прогреться до 30 градусов", - сказала Макарова.

При этом с 25 по 27 июня осадков не ожидается, прогнозируется солнечная погода, переменная облачность, добавила Макарова.

Кратковременный дождь возможен в ночь на понедельник, 25 июня, температура в темное время суток достигнет 12-14 градусов. Ночи на вторник, 26 июня, и среду, 27 июня, будут сухими и теплыми - 12-15 градусов.

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