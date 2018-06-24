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Японская принцесса посетила музей в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге

Общество
24 июня, 16:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, июня. /ТАСС

Гости особое внимание уделили фотографиям, на которых вместе с первым президентом России Борисом Ельциным запечатлены лидеры Японии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Японская принцесса Хисако Такамадо, которая прилетела в Екатеринбург в пятницу вечером, посетила музей Ельцин Центра. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе центра.

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"Принцесса Японии Хисако Такамадо вместе с представительной делегацией из Японии посетила президентский центр Ельцина в Екатеринбурге. Среди сопровождавших высокую гостью лиц были чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ господин Тоехиса Кодзуки с супругой, сотрудники посольства Японии в РФ, представители футбольной элиты Японии", - уточнили в пресс-службе.

Вместе с исполнительным директором президентского центра Александром Дроздовым и директором музея Диной Сорокиной гости ознакомились с экспозицией музея. Некоторые из гостей, по их словам, посещают Центр уже не в первый раз. Особое внимание в музее гости уделили фотографиям, на которых вместе с первым президентом России Борисом Ельциным были запечатлены лидеры Японии.

"Ельцин Центр" открыли в 2015 году, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы. В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Российскому музею этот приз присудили впервые.

О визите принцессы

В субботу принцесса Хисако посетила Храм на Крови, построенный на месте расстрела в 1918 году последнего российского императора Николая II и его семьи. Затем она побывала на показательных выступлениях по кюдо, японскому искусству стрельбы из лука, во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. В воскресенье представительница японского императорского дома на "Екатеринбург Арене" посетит матч сборной своей страны против команды Сенегала.

В качестве почетного председателя Японской футбольной ассоциации принцесса 19 июня присутствовала на матче сборной страны против команды Колумбии (2:1) в Саранске, а также посетила музей имени Степана Эрьзи и краеведческий музей города. 21 июня в Казани она посетила тренировку национальной команды, а также посетила Национальный музей Республики Татарстан и Казанском кремле.

С 1998 года принцесса Хисако приезжает на все чемпионаты мира по футболу, поддерживая свою команду. Ее поездка стала первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию. До этого член японской императорской семьи в последний раз посетил Россию в 1916 году в качестве представителя союзной державы во время Первой мировой войны.

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