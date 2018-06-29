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Семья обратившейся к Путину Ирины Баракат прилетела к ней в Петербург из Сирии

Общество
29 июня, 7:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Ту-134 Минобороны РФ, на борту которого находится семья переводчицы, приземлился на аэродроме Западного военного округа в Санкт-Петербурге

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Ирина Баракат

Ирина Баракат

© Данила Шостак/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Супруг и трое детей уроженки Украины Ирины Баракат, обратившейся к президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" с просьбой о помощи в получении российского гражданства, доставлены в Петербург из Сирии.

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Ту-134 Минобороны РФ, на борту которого находится семья переводчицы Ирины Баракат, утром 29 июня приземлился на аэродроме Западного военного округа в Санкт-Петербурге.

7 июня Ирина Баракат попросила Владимира Путина о помощи в получении российского гражданства, поскольку его отсутствие не позволяло ей пригласить в Петербург ее семью. В Сирии остались ее супруг и трое детей, старшему из которых 15 лет, а младшей дочери - семь лет. 26 июня Баракат получила паспорт РФ.

В 2016 году в результате атаки боевиков в Сирии одна из самодельных бомб взорвалась в доме, где была семья Баракат. Женщина закрыла собой детей и лишилась ноги и кисти руки. На лечение ее отправили в Санкт-Петербург.

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