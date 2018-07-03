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Общественники проконтролируют подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

Общество
3 июля, 19:08 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Результаты проверок активисты планируют при необходимости передавать в надзорные органы

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Активисты учредили Челябинскую городскую общественную инспекцию, которая проконтролирует подготовку городской среды к проведению в 2020 году саммитов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Об этом ТАСС во вторник сообщил координатор организации Марсель Хазиев.

Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. По данным правительства Челябинской области, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 млрд до 50 млрд рублей.

"Всесторонняя работа по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС приведет к успеху мероприятия. А сегодня, например, со стороны управляющих компаний не видно никакой динамики: как работал один дворник на три десятка домов так и работает, во многих дворах нет освещения, нет санитарной обрезки деревьев <…>. Я считаю, что такое отношение сформировано из-за отсутствия контроля со стороны людей. Поэтому и по инициативе горожан учреждена наша организация - Челябинская городская общественная инспекция, которая проконтролирует подготовку к саммитам", - сказал собеседник агентства.

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По словам Хазиева, общественники начнут первую проверку до конца июля. "Сначала мы предложим тем субъектам, которые тратят народные средства, заключить соглашение о сотрудничестве. Если сотрудничество будет, мы запросим все контракты и графики работ на ближайший квартал. Если от сотрудничества по каким-либо причинам откажутся, то мы будем отслеживать закупки на электронных аукционах; привлечем независимые экспертизы, лаборатории, профессионалов, инженеров, выйдем на объекты, сделаем замеры", - сказал он.

Все результаты проверок общественники планируют при необходимости передавать в надзорные органы.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в июне 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.

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