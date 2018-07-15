Более 19 тонн гуманитарной помощи доставили в пострадавшие от паводка районы Забайкалья

ЧИТА, 15 июля. /ТАСС/. Свыше 19 тонн гуманитарной помощи доставлено в пострадавшие от паводка районы Забайкальского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"С помощью вертолетов и наземной техники в пострадавшие районы доставлено более 19 тонн гуманитарной помощи", - сказали в пресс-службе.

В субботу вертолет Ми-8 МЧС России доставил 1,5 тонны муки в Тунгокоченский район, который из-за разлива рек оказался полностью отрезан от внешнего мира.

В Забайкалье около месяца почти ежедневно идут дожди, разлившиеся из-за этого реки подтопили два десятка населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. В регионе были повреждены и разрушены 27 автомобильных и один железнодорожный мост, размыты дороги. На всей территории края введен режим ЧС.