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Более 19 тонн гуманитарной помощи доставили в пострадавшие от паводка районы Забайкалья

Общество
15 июля, 6:25 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 15, июля. /ТАСС

На всей территории края действует режим ЧС

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ЧИТА, 15 июля. /ТАСС/. Свыше 19 тонн гуманитарной помощи доставлено в пострадавшие от паводка районы Забайкальского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

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"С помощью вертолетов и наземной техники в пострадавшие районы доставлено более 19 тонн гуманитарной помощи", - сказали в пресс-службе.

В субботу вертолет Ми-8 МЧС России доставил 1,5 тонны муки в Тунгокоченский район, который из-за разлива рек оказался полностью отрезан от внешнего мира.

В Забайкалье около месяца почти ежедневно идут дожди, разлившиеся из-за этого реки подтопили два десятка населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. В регионе были повреждены и разрушены 27 автомобильных и один железнодорожный мост, размыты дороги. На всей территории края введен режим ЧС.

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