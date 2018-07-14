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Подтопленными в Забайкалье остаются 18 населенных пунктов

Происшествия
14 июля, 5:02 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 14, июля. /ТАСС

Вода угрожает еще двум

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ЧИТА, 14 июля. /ТАСС/. Подтопленными из-за разлива рек в Забайкалье остаются 18 населенных пунктов. По данным синоптиков, существует угроза подтопления поселка Атамановка в пригороде Читы и села Средний Калар на севере края, сообщила в субботу пресс-служба губернатора.

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"Подтопленными остаются город Чита и пять муниципальных районов - всего 18 населенных пунктов, 363 жилых дома, пять придомовых территорий многоэтажных домов и 818 приусадебных участков. <...> По прогнозу синоптиков, 14-15 июля, при прохождении волны дождевого паводка и с учетом прогнозируемых осадков, возникла угроза подтопления села Средний Калар на реке Калар и поселка Атамановка (пригород Читы) на реке Ингода", - сказали в пресс-службе.

В селе Калар под угрозой подтопления находятся девять домов, а в поселке Атамановка - 50 домов. Как подчеркнули в пресс-службе, организовано оповещение жителей, в населенные пункты заблаговременно направлены спасатели.

Всего за период прохождения паводка эвакуированы 1,7 тыс. человек, в семи пунктах временного размещения находятся 135 жителя, в том числе 40 детей.

В ликвидации последствий паводка участвуют 1,3 тыс. человек, задействована 351 единица техники, привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России. Мониторинг обстановки проводят девять беспилотников и вертолет Ми-8.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки с 8 июля подтопили десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. Пострадали многие районы. На территории всего края введен режим ЧС.

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