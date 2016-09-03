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Путин прибыл в Ханчжоу, где пройдет саммит G20

Политика
3 сентября, 17:17 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 3, сентября. /ТАСС
Перед открытием саммита российский президент примет участие в неформальной встрече лидеров БРИКС
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в китайский город Ханчжоу, где 4-5 сентября пройдет саммит "Группы двадцати".

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Глава российского государства примет участие в мероприятиях форума и проведет ряд двусторонних встреч, в том числе, как ожидается, с лидерами Аргентины, Турции, КНР, Великобритании, Франции, Германии и Египта.

Это уже второе в этом году посещение Путиным Китая, в конце июня состоялся его официальный визит в Пекин.

На саммит "двадцатки" Путин прилетел из Приморья, где он находился с рабочей поездкой с 31 августа. Во Владивостоке российский лидер принял участие во втором Восточном экономическом форуме, а также провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Пак Кын Хе.

Двусторонние встречи

Как ранее сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Ханчжоу глава российского государства, в частности, впервые встретится с новым президентом Аргентины Маурисио Макри. Также запланированы переговоры Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Перед открытием саммита Путин примет участие в неформальной встрече лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

На первый день саммита запланированы полноформатные переговоры президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, как ожидается, на полях "двадцатки" Путин проведет отдельные двусторонние встречи с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главная тема этих контактов - Украина.

В списке предстоящих в Ханчжоу контактов Путина также встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Российский лидер впервые лично встретится и с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В Кремле не исключают, что на полях саммита в Ханчжоу могут состояться рабочие контакты президентов России и США, хотя официально такая встреча не согласована.

Путин на "двадцатке"

Программа самого саммита начнется 4 сентября. Путин примет участие в первом рабочем заседании форума, а также в торжественном приеме от имени председателя КНР. Во второй день саммита, 5 сентября, глава российского государства совместно с коллегами по "Группе двадцати" продолжит обмен мнениями на нескольких рабочих заседаниях, посвященных различным вопросам мировой экономики.

Что такое G20

G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.

Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.

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