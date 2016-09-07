Минюст подтвердил факт проверки "Мемориала" на наличие признаков

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подтвердило проведение внеплановой проверки правозащитного общества "Мемориал" на предмет выявления в его деятельности признаков некоммерческой организации (НКО), выполняющей функции иностранного агента.

"Во исполнение требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации Минюстом России в период с 5 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года проводится внеплановая документарная проверка Международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Минюсте уточнили, что предметом проверки является выявление наличия (отсутствия) признаков деятельности названной организации в качестве НКО, выполняющей функции иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее в соответствующий реестр.

Ранее общество "Мемориал" сообщило о проводимой проверке, отметив, что в соответствии с запросом Минюста представило документы (протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские документы) за четыре года общим объемом 31250 листов.

Закон об НКО, выполняющих функции иностранного агента, был принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. НКО - "иностранные агенты" обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусматривается штраф.

В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО - "иностранных агентов" организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде.