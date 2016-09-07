Лавров выразил надежду на положительное решение вопроса о Ярошенко

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном Керри выразил надежду на положительное решение вопроса об осужденном в Соединенных Штатах российском гражданине Константине Ярошенко. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Лавров также привлек внимание Керри к открытому письму матери гражданина России Ярошенко, содержащегося в американской тюрьме по сомнительным обвинениям, к президенту США Бараку Обаме с просьбой освободить сына, - информировали в российском дипведомстве. - Выражена надежда, что этот сугубо гуманитарный вопрос будет решен положительно с учетом многочисленных обращений российской стороны".

Российский летчик Константин Ярошенко был осужден 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы. В США его доставили из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.