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Путин и Эрдоган договорились продолжить контакты по сирийскому урегулированию

Политика
8 сентября, 22:47 UTC+3
Разговор двух президентов состоялся по инициативе турецкой стороны
Материал из 1 страницы
Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Особое внимание было уделено ситуации в Сирии, - отмечается в сообщении. - Условлено продолжить активные контакты по различным линиям с целью координации усилий по содействию сирийскому урегулированию".

Разговор двух президентов состоялся по инициативе турецкой стороны.

Главы двух государств лично встречались в китайском Ханчжоу 4 сентября на полях саммита G20. Тогда Путин и Эрдоган обменялись мнениями по сирийской проблематике и вопросам развития двусторонних отношений, включая восстановление форматов сотрудничества. По словам пресс- секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "говорили о приблизительном графике возобновления всех форматов сотрудничества" двух стран.

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Темы
Кризис в Сирии Российско-турецкие отношения
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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