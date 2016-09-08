Путин и Эрдоган договорились продолжить контакты по сирийскому урегулированию

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Особое внимание было уделено ситуации в Сирии, - отмечается в сообщении. - Условлено продолжить активные контакты по различным линиям с целью координации усилий по содействию сирийскому урегулированию".
Разговор двух президентов состоялся по инициативе турецкой стороны.
Главы двух государств лично встречались в китайском Ханчжоу 4 сентября на полях саммита G20. Тогда Путин и Эрдоган обменялись мнениями по сирийской проблематике и вопросам развития двусторонних отношений, включая восстановление форматов сотрудничества. По словам пресс- секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "говорили о приблизительном графике возобновления всех форматов сотрудничества" двух стран.