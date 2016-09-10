Москва и Пекин призвали избегать эскалации на Корейском полуострове

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Москва и Пекин призывают воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявили в МИД РФ по итогам телефонного разговора заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова и спецпредставителя правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэем.
"С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с проведением КНДР очередного ядерного испытания, - отметили в министерстве. - Москва и Пекин призывают все заинтересованные страны воздерживаться от шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации напряженности".