Ушаков: саммит в "нормандском формате" состоится, если будут достойные темы для обсуждения

БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что саммит в "нормандском формате" состоится, если будут достойные темы для обсуждения.

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"Мы десять раз говорили, сто раз говорили, в зависимости от результатов, если будут результаты, достойные встречи лидеров, то естественно состоится саммит в "нормандском формате", а если нет, то работа будет продолжаться, она ведется активно по линии экспертов, по линии структур и так далее", - сказал Ушаков в беседе с журналистами.

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. С тех пор состоялось несколько встреч на высшем и министерском уровнях.

В начале августа речь шла о проведении в Ханчжоу встречи в "нормандском" формате между лидерами России, Украины, Франции и Германии. Однако 10 августа ФСБ России сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины. В этой связи президент РФ Владимир Путин заявил, что в таких условиях проводить саммит в "нормандском" формате считает бессмысленным.