Ушаков: саммит в "нормандском формате" состоится, если будут достойные темы для обсуждения

Путин: Россия хочет видеть в Украине надежного и стабильного партнераПолитика 17 сентября, 11:51
Tesla выпустит программы для улучшения работы автопилота 21 сентябряЭкономика и бизнес 17 сентября, 10:11
Прощай, оружие: во Франции распродадут военную технику времен Второй мировой войныОбщество 17 сентября, 10:00
Кучма назвал предоставление нового транша "подарком" для УкраиныЭкономика и бизнес 17 сентября, 9:37
Главное за неделю: взлом WADA, миллиарды Захарченко и выборы в ГосдумуОбщество 17 сентября, 9:00
Путин наградил президента Киргизии орденом Александра НевскогоПолитика 17 сентября, 8:25
В КНДР проходят митинги в поддержку проведенного в стране ядерного тестаМеждународная панорама 17 сентября, 7:24
В Лос-Анджелесе неизвестный убил двух человекПроисшествия 17 сентября, 6:54
Небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидается в столичном регионеМосква 17 сентября, 6:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что саммит в "нормандском формате" состоится, если будут достойные темы для обсуждения.
"Мы десять раз говорили, сто раз говорили, в зависимости от результатов, если будут результаты, достойные встречи лидеров, то естественно состоится саммит в "нормандском формате", а если нет, то работа будет продолжаться, она ведется активно по линии экспертов, по линии структур и так далее", - сказал Ушаков в беседе с журналистами.
Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. С тех пор состоялось несколько встреч на высшем и министерском уровнях.
В начале августа речь шла о проведении в Ханчжоу встречи в "нормандском" формате между лидерами России, Украины, Франции и Германии. Однако 10 августа ФСБ России сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины. В этой связи президент РФ Владимир Путин заявил, что в таких условиях проводить саммит в "нормандском" формате считает бессмысленным.