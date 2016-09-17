Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 30 человек задержаны в Москве за предвыборную агитацию в день тишины

Политика
17 сентября, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
Задержанные раздавали листовки в поддержку кандидата в депутаты
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Около 30 человек задержаны в Москве за незаконную предвыборную агитацию в день тишины накануне выборов в Госдуму. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня в ОМВД России по району Щукино поступило сообщение о том, что по улице Маршала Бирюзова в районе дома №13 неизвестные раздают листовки с агитационными материалами в поддержку кандидата в депутаты Госдумы Д.Г. Гудкова. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили двух молодых людей, которые раздавали агитационные материалы", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также
Ваша личная Дума: зачем выбирать одномандатников и муниципальных депутатов

По его словам, также по другим адресам в северо-западном округе столицы выявлены еще 25 граждан, которые проводили незаконную агитацию в поддержку этого же кандидата. "Данные лица доставлены в территориальные отделы полиции. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 5.10 КоАП РФ "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах"", - сообщили в управлении МВД.

Ранее в субботу Московская городская избирательная комиссия сообщила о задержании в районе Митино сотрудниками полиции четырех граждан, распространявших незаконные печатные агитационные материалы в поддержку кандидата по одномандатному избирательному округу № 206 Д.Г. Гудкова.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Выборы депутатов Госдумы
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
2
Украинские радикалы напали на посольство РФ в Киеве
3
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
4
Мать и двое детей погибли в пожаре в Нижнем Новгороде
5
Лавров вновь настоятельно предложил Керри опубликовать соглашение по Сирии
6
Похищенные в Тульской области дети найдены живыми в Москве
7
Путин: США хотят сохранить боевой потенциал оппозиционных сил в Сирии
Темы дня
Реклама