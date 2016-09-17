Около 30 человек задержаны в Москве за предвыборную агитацию в день тишины

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Около 30 человек задержаны в Москве за незаконную предвыборную агитацию в день тишины накануне выборов в Госдуму. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня в ОМВД России по району Щукино поступило сообщение о том, что по улице Маршала Бирюзова в районе дома №13 неизвестные раздают листовки с агитационными материалами в поддержку кандидата в депутаты Госдумы Д.Г. Гудкова. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили двух молодых людей, которые раздавали агитационные материалы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также по другим адресам в северо-западном округе столицы выявлены еще 25 граждан, которые проводили незаконную агитацию в поддержку этого же кандидата. "Данные лица доставлены в территориальные отделы полиции. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 5.10 КоАП РФ "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах"", - сообщили в управлении МВД.

Ранее в субботу Московская городская избирательная комиссия сообщила о задержании в районе Митино сотрудниками полиции четырех граждан, распространявших незаконные печатные агитационные материалы в поддержку кандидата по одномандатному избирательному округу № 206 Д.Г. Гудкова.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов.

История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС

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