Чуркин: удар американской коалиции по сирийской армии мог быть провокацией

В Лос-Анджелесе арестовали рэпера Coolio за хранение краденого оружияПроисшествия 18 сентября, 3:33
Чуркин: удар американской коалиции по сирийской армии мог быть провокациейПолитика 18 сентября, 3:09
Роберт Гейтс: Дональд Трамп непригоден для поста главнокомандующего СШАМеждународная панорама 18 сентября, 2:08
Белый дом выразил сожаление в связи с гибелью военных в СирииМеждународная панорама 18 сентября, 2:02
"Сапсан" сбил пенсионерку в Ленинградской областиПроисшествия 18 сентября, 1:23
СМИ: два человека пострадали при стрельбе в торговом центре в КанадеПроисшествия 18 сентября, 1:19
Британка будет сопровождать лебедей из российской тундры на зимовку в ВеликобританиюОбщество 18 сентября, 1:15
Сборная Европы обыграла команду США в стартовом матче КМ по хоккеюСпорт 18 сентября, 1:09
Кузнецов: сборная Швеции составлена из отличных хоккеистовСпорт 18 сентября, 0:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Удар американской коалиции по сирийской армии мог быть провокацией. Об этом заявил в субботу журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин по итогам экстренной встречи Совета Безопасности.
США своим ударом по сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор нарушили режим прекращения огня и обязательства, данные Дамаску в 2014 году, когда начали военную кампанию в Сирии. По словам Чуркина, США "в ответственный момент" нарушили "два своих обязательства". "Во-первых, они нарушили обязательства по режиму прекращения огня, который был установлен нами с ними совместно в феврале и подтвержден в последние дни, - указал Чуркин. - Во-вторых, они нарушили свое обязательство, данное правительству Сирии, когда начинали свою воздушную кампанию в небе Сирии". "Они тогда пообещали правительству Сирии, что ударов по сирийским правительственным войскам они наносить не будут", - подчеркнул дипломат.