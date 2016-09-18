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Чуркин: удар американской коалиции по сирийской армии мог быть провокацией

Политика
18 сентября, 3:09 UTC+3
США своим ударом по сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор нарушили режим прекращения огня и обязательства, заявил постоянный представитель РФ при ООН
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Виталий Чуркин

Виталий Чуркин

©  EPA/ANDREW GOMBERT

ООН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Удар американской коалиции по сирийской армии мог быть провокацией. Об этом заявил в субботу журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин по итогам экстренной встречи Совета Безопасности.

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США своим ударом по сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор нарушили режим прекращения огня и обязательства, данные Дамаску в 2014 году, когда начали военную кампанию в Сирии. По словам Чуркина, США "в ответственный момент" нарушили "два своих обязательства". "Во-первых, они нарушили обязательства по режиму прекращения огня, который был установлен нами с ними совместно в феврале и подтвержден в последние дни, - указал Чуркин. - Во-вторых, они нарушили свое обязательство, данное правительству Сирии, когда начинали свою воздушную кампанию в небе Сирии". "Они тогда пообещали правительству Сирии, что ударов по сирийским правительственным войскам они наносить не будут", - подчеркнул дипломат.

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