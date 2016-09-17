ВС Сирии: налет ВВС США на Дейр-эз-Зор является открытой агрессией

БЕЙРУТ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Командование ВС Сирии расценило совершенный налет ВВС США на армейские позиции в окрестностях города Дейр-эз- Зор (432 км от Дамаска) как "опасную и неприкрытую агрессию".

В заявлении, переданном информационным агентством SANА, сообщается, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) "воспользовались ударами американской авиации для захвата оборонительного рубежа на горе Джебель-Сарда". Она находится поблизости от военного аэродрома, который служит главной базой правительственных сил на подступах к Дейр-эз-Зору.

"Сирийские войска понесли в результате налета ВВС США потери в живой силе и технике, что помогло террористам захватить военные позиции", - отмечает командование ВС САР.

Потери сирийской армии

В результате ударов коалиции по сирийской армии потери составили 160 человек, 62 убитых, уничтожено 20 единиц техники. Об этом сообщил в ходе брифинга представитель командования сирийской правительственной армии.

"В результате воздушных ударов по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики потери составили 160 человек, в том числе 62 убитых. Уничтожены 20 единиц вооружения и военной техники, в том числе три танка, три БМП, четыре миномета и одна зенитная установка", - сказал он.