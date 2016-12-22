Бастрыкин: сотрудники СК должны эффективно предотвращать случаи массовых отравлений

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74Происшествия 23 декабря, 4:06
Опрос: в Бразилии более 50% женщин стараются отложить беременность из-за вируса ЗикаОбщество 23 декабря, 4:05
В Братске отмечен первый случай отравления метаноломПроисшествия 23 декабря, 4:00
СМИ: банки России в 2017 году выпустят 40 млн карт "Мир"Экономика и бизнес 23 декабря, 3:47
Двое из 13 задержанных по делу об отравлении в Иркутске помещены под домашний арестПроисшествия 23 декабря, 3:39
ВОЗ заявила о завершении испытаний вакцины против вируса Эбола с эффективностью 100%Общество 23 декабря, 3:30
США не ведут расследование возможной причастности Гюлена к убийству КарловаМеждународная панорама 23 декабря, 3:24
Вопрос о переносе ЧМ-2021 по биатлону из России будет обсуждаться следующем конгрессе IBUСпорт 23 декабря, 2:43
Трамп пожаловался на высокую стоимость программы создания истребителей F-35Международная панорама 23 декабря, 2:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Туле потребовал от подчиненных после массовых отравлений в Иркутске метанолом быть готовыми оперативно реагировать на подобные случаи.
Как сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко, проводя оперативное совещание в Туле с руководителями следственных управлений СК в ЦФО, Бастрыкин отметил, что "в связи с недавно произошедшим массовым отравлением людей в Иркутской области во всех регионах должна быть готовность к оперативной и эффективной работе по предотвращению подобных фактов". "И следственные органы должны проявлять настойчивость и принципиальность в данном вопросе", - сказал Бастрыкин.
Кроме того, он отметил, что особого внимания требуют такие категории преступлений, как "невыплата заработной платы, преступления, связанные с медицинскими ошибками, а также преступления коррупционного характера".
Бастрыкин также заслушал ход и результаты расследования ряда наиболее сложных и резонансных уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов СК России в Центральном федеральном округе, и дал конкретные указания руководителям следственных управлений по наиболее актуальным направлениям их деятельности.
"Также Бастрыкин наградил ряд сотрудников региональных управлений знаком отличия "За службу закону", - сказала Петренко.