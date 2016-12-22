Бастрыкин: сотрудники СК должны эффективно предотвращать случаи массовых отравлений

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Туле потребовал от подчиненных после массовых отравлений в Иркутске метанолом быть готовыми оперативно реагировать на подобные случаи.

Как сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко, проводя оперативное совещание в Туле с руководителями следственных управлений СК в ЦФО, Бастрыкин отметил, что "в связи с недавно произошедшим массовым отравлением людей в Иркутской области во всех регионах должна быть готовность к оперативной и эффективной работе по предотвращению подобных фактов". "И следственные органы должны проявлять настойчивость и принципиальность в данном вопросе", - сказал Бастрыкин.

Кроме того, он отметил, что особого внимания требуют такие категории преступлений, как "невыплата заработной платы, преступления, связанные с медицинскими ошибками, а также преступления коррупционного характера".

Бастрыкин также заслушал ход и результаты расследования ряда наиболее сложных и резонансных уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов СК России в Центральном федеральном округе, и дал конкретные указания руководителям следственных управлений по наиболее актуальным направлениям их деятельности.

"Также Бастрыкин наградил ряд сотрудников региональных управлений знаком отличия "За службу закону", - сказала Петренко.