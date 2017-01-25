Путин рассчитывает, что встреча по Сирии в Астане станет базой для переговоров в Женеве

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что встреча по Сирии в Астане, участники которой зафиксировали невозможность военного решения конфликта, станет хорошей базой для переговорного процесса в Женеве.
"Считаю очень важным отметить, что участники процесса в Астане зафиксировали невозможность решения сирийской проблемы военным путем", - сказал российский лидер на встрече с королем Иордании Абдаллой II. "И мы очень рассчитываем на то, что переговоры в Астане станут хорошей базой для продолжения этого переговорного процесса в Женеве", - добавил Путин.
Касаясь двусторонних российско-иорданских отношений, Путин выразил удовлетворение тем, что диалог на высшем уровне продолжается в постоянном режиме. "Мы с Вами постоянно в контакте. И в ходе сегодняшнего Вашего визита, безусловно, мы поговорим и о вопросах двусторонних отношений, и о ситуации в регионе, конечно, с упором на болевые точки, в том числе на сирийское урегулирование", - обратился президент РФ к королю Иордании.
"Хотел бы Вас поблагодарить за поддержку процесса, который начат в столице Казахстана", - сказал Путин. "Благодаря нашим общим усилиям процесс развивается на основе очень важного решения, которого удалось добиться - прекращения боевых действий, прекращения огня между правительственными силами и вооруженной оппозицией", - добавил президент РФ.