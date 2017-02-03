Москва рассчитывает, что Киев, Донецк и Луганск отведут к 5 февраля все вооружения

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Киев, Донецк и Луганск отведут к 5 февраля все виды вооружений, подпадающие под действие минских соглашений. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

"С обстрелом жилых районов давным-давно пора покончить, - подчеркнул Лукашевич. - Угроза мирному населению должна быть устранена. Киев должен прекратить держать людей, проживающих вблизи линии соприкосновения, в заложниках".

"Пользуемся данной возможностью, чтобы еще раз транслировать призыв, зафиксированный в заявлении участников контактной группы от 1 февраля, к полному и всеобъемлющему прекращению огня в районе Донецкого аэропорта, Авдеевки и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения, - сказал дипломат. - Рассчитываем, что Киев, Донецк и Луганск отведут к 5 февраля все виды вооружений, подпадающие под действие Минских соглашений на определенные расстояния и в места хранения. Специальная мониторинговая миссия (СММ) должна иметь возможность выполнять свой мандат".

Киев не хочет обеспечивать прочное перемирие

Украина не хочет обеспечивать прочное перемирие в Донбассе, сопротивляясь урегулированию всеми доступными средствами, заявил Лукашевич.

"Очевидно, что украинские власти не хотят обеспечивать прочное перемирие в Донбассе, - сказал дипломат. - Ведь тогда Киеву придется прекратить расходовать боеприпасы и технику, прекратить продавать их на сторону. Придется снимать блокаду и терять прибыли от контрабанды и поборов. Придется расследовать "дело снайперов", одесскую трагедию. Расследовать по-настоящему, а не терять улики по делу, как это сейчас произошло в Одессе".

Кроме того, Украине придется выполнять политические пункты комплекса мер, вводить в действие закон об особом статусе, осуществить конституционную реформу, провести выборы, объявить амнистию, освободить пленных и заключенных.

"Этого хотят Донецк и Луганск, которые заинтересованы в мире, - отметил Лукашевич. - Но это не устраивает Киев, который сопротивляется урегулированию всеми доступными средствами".

Киеву не нужен мир

Попытка наступления ВСУ под Авдеевкой подтвердила, что Киеву не нужен мир в Донбассе, считает Лукашевич.

По его словам, Киев продолжает использовать международные площадки "для оправдания своей неспособности выполнять минские договоренности".

"Попытка наступления ВСУ под Авдеевкой и на других участках линии соприкосновения еще раз подтвердили, что Киеву не нужен мир в Донбассе. По крайней мере, в том виде, как это предусмотрено комплексом мер, - подчеркнул дипломат. - Напротив, нужно поддерживать напряженность с периодическими обострениями, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем".

По словам Лукашевича, "вызывают большую тревогу сообщения о подтягивании резервов ВСУ к Авдеевке и другим участкам на линии соприкосновения".

Ранее миссия ОБСЕ в своем отчете подтвердила, что в Авдеевке были зафиксированы танки Вооруженных сил Украины, в частности четыре танка Т-64 и другое тяжелое вооружение, которое, согласно Минским договоренностям от 2015 года, подлежит отводу на значительное расстояние от линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Обострение обстановки

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в результате обострения обстановки в Авдеевке более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без света, воды и отопления на фоне сильных морозов. ЮНИСЕФ и партнеры на Украине призвали стороны конфликта предоставить "безопасный доступ для немедленного ремонта поврежденной инфраструктуры водоснабжения и электросетей, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей". Кроме того, Детский фонд ООН сообщил, что в результате боев в районе Авдеевки были закрыты шесть школ и четыре детских сада. Дети, лишенные возможности посещать занятия, подвергаются еще большему стрессу, предупредили в ЮНИСЕФ.

Совет Безопасности ООН во вторник, 31 января, опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации", призвал к прекращению огня и осудил использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями.

1 февраля Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины по итогам заседания в Минске потребовала от сторон соблюдения "режима тишины" в Донбассе и отвода к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники по всей линии соприкосновения.