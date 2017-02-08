Число партий, имеющих право участвовать в выборах, сократилось до 72

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число партий, имеющих право участвовать в выборах, сократилось в феврале с 74 до 72. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На сегодняшний момент, по данным Министерства юстиции, правом участия в выборах обладают 72 партии, поскольку в начале февраля прекратили свое существование и исключены из реестра две партии - это Партия защиты бизнеса и предпринимательства и "Умная Россия", - сказала она на заседании ЦИК.