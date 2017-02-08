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Число партий, имеющих право участвовать в выборах, сократилось до 72

Политика
8 февраля, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Из реестра исключены Партия защиты бизнеса и предпринимательства и "Умная Россия"
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число партий, имеющих право участвовать в выборах, сократилось в феврале с 74 до 72. Об этом сообщила  председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На сегодняшний момент, по данным Министерства юстиции, правом участия в выборах обладают 72 партии, поскольку в начале февраля прекратили свое существование и исключены из реестра две партии - это Партия защиты бизнеса и предпринимательства и "Умная Россия", - сказала она на заседании ЦИК.

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