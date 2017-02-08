Клинцевич не сомневается, что за убийством Гиви стоят украинские диверсанты

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви) организовали украинские диверсионный группы. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Лично у меня нет никаких сомнений, что убийство командира батальона ополченцев "Сомали" Михаила Толстых дело рук украинских диверсионных групп", - заявил он.

Клинцевич напомнил, что это "уже второй подобный случай за последние несколько месяцев", имея ввиду убийство в октябре прошлого года другого командира ополченцев провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Арсения Павлова (позывной Моторола). "Почерк, что в октябре 2016 года, что сегодня, - один и тот же", - подчеркнул сенатор.

Парламентарий также отметил, что теракт "явно синхронизирован с активизацией боевых действий Вооруженных сил Украины в Донбассе, что позволяет квалифицировать его как часть плана, направленного на дестабилизацию ситуации в этом регионе". "Убийство Михаила Толстых - это еще один шаг, и довольно большой, от мира на юго-востоке Украины", - уверен сенатор.

По мнению Клинцевича, киевские власти вновь могут списать гибель одного из лидеров ополчения на "внутренние разборки среди ополченцев", как это было в случае с убийством Арсения Павлова осенью прошлого года.

Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной Гиви) погиб в результате обстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В оперативном командовании ДНР заявили, что его гибель "была выгодна украинским спецслужбам". Михаил Толстых родился в 1980 году в донбасском Иловайске. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с апреля 2014 года, самого начала конфликта. Участвовал в боях за Славянск, Иловайск, донецкий аэропорт. На Толстых неоднократно совершались покушения, он был несколько раз ранен в боях.