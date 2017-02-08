Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клинцевич не сомневается, что за убийством Гиви стоят украинские диверсанты

Политика
8 февраля, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной Гиви) погиб в результате обстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви) организовали украинские диверсионный группы. Такое мнение высказал  журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Лично у меня нет никаких сомнений, что убийство командира батальона ополченцев "Сомали" Михаила Толстых дело рук украинских диверсионных групп", - заявил он.

Клинцевич напомнил, что это "уже второй подобный случай за последние несколько месяцев", имея ввиду убийство в октябре прошлого года другого командира ополченцев провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Арсения Павлова (позывной Моторола). "Почерк, что в октябре 2016 года, что сегодня, - один и тот же", - подчеркнул сенатор.

Парламентарий также отметил, что теракт "явно синхронизирован с активизацией боевых действий Вооруженных сил Украины в Донбассе, что позволяет квалифицировать его как часть плана, направленного на дестабилизацию ситуации в этом регионе". "Убийство Михаила Толстых - это еще один шаг, и довольно большой, от мира на юго-востоке Украины", - уверен сенатор.

По мнению Клинцевича, киевские власти вновь могут списать гибель одного из лидеров ополчения на "внутренние разборки среди ополченцев", как это было в случае с убийством Арсения Павлова осенью прошлого года.

Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной Гиви) погиб в результате обстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В оперативном командовании ДНР заявили, что его гибель "была выгодна украинским спецслужбам". Михаил Толстых родился в 1980 году в донбасском Иловайске. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с апреля 2014 года, самого начала конфликта. Участвовал в боях за Славянск, Иловайск, донецкий аэропорт. На Толстых неоднократно совершались покушения, он был несколько раз ранен в боях.

Смотрите также

Командир батальона "Сомали" Гиви погиб в результате взрыва снаряда РПО "Шмель"
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
3
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
4
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
5
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
6
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
7
Работы по восстановлению энергоснабжения в Крыму займут сутки
Темы дня
Реклама