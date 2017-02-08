Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Командир подразделения "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит в результате теракта в Донецке. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", - говорится в сообщении. - Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса".
В командовании добавили, что на месте теракта работает следственная группа. Подробности уточняются.
Это не первый теракт в Донецке, в результате которого гибнет командир ополченцев. Так, 16 октября в результате срабатывания мощного взрывного устройства в лифте погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов (Моторола).
Глава ДНР Александр Захарченко обвинил в причастности к этому убийству начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области Виталия Марикова, начальника СБУ Донецкой области Александра Куця, а также ряд ответственных сотрудников и представителей руководства и объединенного штаба СБУ.