Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Командир подразделения "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит в результате теракта в Донецке. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", - говорится в сообщении. - Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса".

В командовании добавили, что на месте теракта работает следственная группа. Подробности уточняются.

Это не первый теракт в Донецке, в результате которого гибнет командир ополченцев. Так, 16 октября в результате срабатывания мощного взрывного устройства в лифте погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов (Моторола).

Глава ДНР Александр Захарченко обвинил в причастности к этому убийству начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области Виталия Марикова, начальника СБУ Донецкой области Александра Куця, а также ряд ответственных сотрудников и представителей руководства и объединенного штаба СБУ.