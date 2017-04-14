РФ готова возобновить меморандум с США по Сирии при определенных условиях

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. РФ готова возобновить меморандум с США по Сирии при понимании, что непредсказуемые действия Вашингтона не будут повторяться. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"При условиях понимания того, что в дальнейшем такие непредсказуемые действия ( со стороны США - прим. ТАСС) не будут повторяться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ может возобновить действие меморандума о предотвращении инцидентов в воздухе в Сирии.

Россия после ударов США по правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс в ночь на 7 апреля приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.