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РФ готова возобновить меморандум с США по Сирии при определенных условиях

Политика
14 апреля, 15:01 дата обновления: 14 апреля, 15:17 UTC+3
Кремль должен понимать, что непредсказуемые действия Вашингтона не будут повторяться, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Александр Щербак/ТАСС

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. РФ готова возобновить меморандум с США по Сирии при понимании, что непредсказуемые действия Вашингтона не будут повторяться. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"При условиях понимания того, что в дальнейшем такие непредсказуемые действия ( со стороны США - прим. ТАСС) не будут повторяться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ может возобновить действие меморандума о предотвращении инцидентов в воздухе в Сирии.

Россия после ударов США по правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс в ночь на 7 апреля приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

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