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Медведев: кабмин продолжит работу по достижению показателей "майских указов"

Политика
19 апреля, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Премьер-министр РФ отметил, что "в первую очередь это касается повышения зарплат тех, кто работает в образовании, здравоохранении и культуре"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство намерено выполнить установки "майских указов" президента в части зарплат в сфере образования и медицины. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.

"Экономическая ситуация последних лет сказалась на доходах людей негативно, зарплаты в стране невысокие", - признал глава кабмина. "Мы предпринимаем усилия для того, чтобы ситуацию выправить, ищем дополнительные ресурсы, чтобы помочь тем, кто зарабатывает мало", - отметил он.

По словам Медведева, "в первую очередь это касается повышения зарплат тех, кто работает в образовании, здравоохранении и культуре, как и заложено в "майских указах" президента". "Мы продолжим эту работу и выйдем на показатели, которые определены в указах", - заявил он. "Прошу и регионы, и депутатов активнее в этой работе участвовать!" - добавил премьер.

Медведев также напомнил, что правительство регулярно повышает минимальный размер оплаты труда. В прошлом году он достиг 7500 рублей, а с 1 июля этого года будет повышен до 7800 рублей. "А в ближайшие несколько лет - (МРОТ вырастет) до уровня прожиточного минимума работающего", - заявил он. "У нас есть все возможности, что бы это обеспечить", - добавил премьер.

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