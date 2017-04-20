Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ готова к консультациям с США по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне

Политика
20 апреля, 10:57 дата обновления: 20 апреля, 11:30 UTC+3
В МИД РФ подчеркнули, что серьезных действий по расследованию предполагаемого применения химоружия в Хан-Шейхуне так и не было предпринято
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия готова к консультациям с США перед голосованием в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предложениям в связи с расследованием предполагаемого применения химоружия в сирийском городе Хан-Шейхуне 4 апреля. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на внеочередной сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге 19 апреля. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

Смотрите также
Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

"Прежде чем ставить проект на голосование, нужно исчерпать все возможности для выхода на консенсус, - сказал он. - Мы готовы к немедленным интенсивным консультациям в этих целях, в том числе с делегацией США".

"Если наши американские партнеры действительно заинтересованы в установлении истины путем проведения серьезного и незамедлительного расследования, то у нас есть шансы договориться, - добавил он. - Если же нет, то пространства для поиска взаимоприемлемых решений практически не остается".

Как сообщил ранее ТАСС постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин, Россия вынесет на голосование Исполнительного совета ОЗХО предложение по расследованию возможного применения отравляющих веществ в Хан-Шейхуне. Москва настаивает на том, что расследование должно проводиться непосредственно на месте событий, то есть в Хан-Шейхуне и на аэродроме Шайрат, по которому был нанесен ракетный удар США, и не ограничиваться материалами из интернета и опросами оппозиционеров, а состав следователей должен быть сбалансированным.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
2
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
3
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
4
Оскорбивший Путина ведущий Fox News больше не будет работать на канале
5
Путин похвалил Кадырова за выполнение "майских указов" в Чечне
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
CNN: ВВС Сирии переместят самолеты ближе к району, защищаемому российскими средствами ПВО
Темы дня
Загрузка...
Реклама