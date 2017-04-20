РФ готова к консультациям с США по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия готова к консультациям с США перед голосованием в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предложениям в связи с расследованием предполагаемого применения химоружия в сирийском городе Хан-Шейхуне 4 апреля. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на внеочередной сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге 19 апреля. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.
"Прежде чем ставить проект на голосование, нужно исчерпать все возможности для выхода на консенсус, - сказал он. - Мы готовы к немедленным интенсивным консультациям в этих целях, в том числе с делегацией США".
"Если наши американские партнеры действительно заинтересованы в установлении истины путем проведения серьезного и незамедлительного расследования, то у нас есть шансы договориться, - добавил он. - Если же нет, то пространства для поиска взаимоприемлемых решений практически не остается".
Как сообщил ранее ТАСС постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин, Россия вынесет на голосование Исполнительного совета ОЗХО предложение по расследованию возможного применения отравляющих веществ в Хан-Шейхуне. Москва настаивает на том, что расследование должно проводиться непосредственно на месте событий, то есть в Хан-Шейхуне и на аэродроме Шайрат, по которому был нанесен ракетный удар США, и не ограничиваться материалами из интернета и опросами оппозиционеров, а состав следователей должен быть сбалансированным.
Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.