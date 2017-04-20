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Рябков: отклонение проекта РФ и Ирана в ОЗХО осложнило выход из кризиса в Сирии

Политика
20 апреля, 20:49 дата обновления: 20 апреля, 21:41 UTC+3
По словам замминистра иностранных дел РФ, голосование ОЗХО показало, что Запад не заинтересован в истине об инциденте в Идлибе
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Государства, проголосовавшие в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) против предложения России и Ирана в связи с расследованием инцидента в городе Хан-Шейхун, вновь осложнили поиск путей выхода из сирийского кризиса. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Этими странами нанесен серьезный урон репутации и авторитету ОЗХО. Именно они, сорвав столь необходимое решение, вновь осложнили поиск выхода из сирийского кризиса", - предупредил дипломат.

Он решительно осудил "безответственную линию проголосовавших против". "Западная группа вновь раскрыла сущность своей деструктивной линии", - сказал замглавы МИД РФ.

При этом он выразил признательность всем государствам, которые поддержали совместный российско-иранский проект решения. "Мы услышали много разумного в выступлениях представителей тех стран, которые воздержались при голосовании", - отметил Рябков.

Все давно возложили вину на Дамаск

"Итоги сегодняшнего голосования на спецсессии Исполнительного совета ОЗХО продемонстрировали, что западная группа стран и некоторые примкнувшие к ней государства не заинтересованы в установлении истины", - подчеркнул дипломат. - Они не проявили готовности осуществить единственно правильное в нынешней ситуации действие - направить на место химического инцидента в Хан-Шейхуне и на авиабазу Шайрат, откуда, как утверждается, был нанесен "химический удар", группу специалистов для расследования".

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"Эти страны гнут свою линию, не считаясь ни с какими аргументами, продолжают навязывать международному сообществу все те же псевдовыводы, которыми ранее сыпали в Совете Безопасности ООН", - заявил Рябков.

"Им не нужна правда, - продолжил он. - Для себя они все давно решили: виноват, дескать, Дамаск, а Москва, мол, лишь запутывает дело, мешает механизмам ОЗХО выполнять свою работу".

Однако, как указал замглавы МИД, "без сбора доказательств на месте, без установления фактов все их обвинения в адрес законного правительства Сирии остаются голословными".

"Свои "карманные" специалисты у западников всегда "под рукой", и они по первому приказу готовы написать любые доклады, подогнав под заранее сформулированные выводы псевдодоказательную базу, - заметил он. - Об этом сегодня развернуто и убедительно говорили и наши дипломаты в Гааге, и официальный представитель Минобороны России".

Голосование в ОЗХО

Исполнительный совет ОЗХО 20 апреля не поддержал предложение России и Ирана в связи с расследованием предполагаемого применения 4 апреля химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб.

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Как сообщил ранее ТАСС постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин, Россия в четверг должна была вынести на голосование Исполнительного совета предложение по расследованию возможного применения отравляющих веществ. Москва настаивала на том, что оно должно проводиться непосредственно на месте событий, то есть в Хан-Шейхуне и на аэродроме Шайрат, по которому был нанесен ракетный удар США, и не ограничиваться материалами из интернета и опросами оппозиционеров, а состав группы следователей должен быть сбалансированным.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила в Хан-Шейхуне цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс. 

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Рябков, Сергей Алексеевич
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Кризис в Сирии
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