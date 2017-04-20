Россия может принимать любые меры, чтобы пролить свет на инцидент в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российская сторона оставляет за собой право принимать любые меры, чтобы пролить свет на предполагаемую химатаку в сирийском городе Хан-Шейхун. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на заседании Исполнительного совета организации. Текст выступления постпреда опубликован в четверг на сайте МИД РФ.

"Российская сторона, приверженная целям и задачам КЗХО (Конвенции по запрещению химического оружия - прим. ТАСС), оставляет за собой право, действуя строго в рамках Конвенции, принимать любые меры, которые сочтет целесообразными для того, чтобы пролить свет на случившееся в Хан-Шейхуне, а также проверить утверждения американской стороны о якобы использовании авиабазы Шайрат для нанесения оттуда авиаударов с использованием химбоеприпасов", - сообщили в российском дипведомстве.

Шульгин также заявил, что выдвинутое РФ совместно с Ираном предложение о безотлагательном начале полноценного расследования обстоятельств инцидента в Хан-Шейхуне не получило нужного количества голосов, отметив, что "противниками проекта выступили в первую очередь государства из западной группы". "Тот факт, что делегации некоторых стран, в первую очередь из западной группы, всячески уклоняются от принятия предложенного нами и иранцами решения, наводит на мысль, что они в действительности не заинтересованы в установлении истины", - заявил он.

При этом Шульгин отметил, что большое количество стран воздержалось при голосовании. Это, уверен постпред, является свидетельством того, что "навязываемое западной группой видение ситуации начинает восприниматься критически вместо безоговорочной, автоматической поддержки".

"Эти безответственные маневры - а именно так следует расценить инициативу западных стран по спешному созыву Исполсовета в связи с событиями в Идлибе, а затем сконфуженные, не очень внятные объяснения, что никакого решения вообще-то и не нужно, - именно эти безответственные маневры не ускользнули от внимания вдумчивых делегаций, - заявил Шульгин. - Радует, что многие делегации начинают серьезно анализировать ситуацию. Думается, что это залог того, что навязыванию политизированных, узкокорыстных, эгоистичных подходов будет в конечном итоге поставлен заслон".

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.