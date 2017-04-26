Представитель президента РФ: США не сообщали о планах сбросить супербомбу в Афганистане

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Вашингтон не поставил Москву в известность о планах сбросить "супербомбу" в Афганистане.

Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Нет, не ставили", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Они там бомбят постоянно", - добавил дипломат.

13 апреля США нанесли авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в уезде Ачин провинции Нангархар. Была применена сверхмощная фугасная авиационная бомба GBU-43, которую в Пентагоне называют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 тонны). Позже агентство Франс Пресс со ссылкой на официальное заявление афганского правительства сообщило, что в результате этого удара были уничтожены по меньшей мере 36 боевиков ИГ.

Позиция Вашингтона по Афганистану

Позиция новой администрации США по Афганистану Москве пока не ясна, она определится не раньше мая, заявил Кабулов.

"Нам не ясна позиция (новой администрации США - прим. ТАСС) по Афганистану", - сказал он. Кабулов напомнил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил, что США не погружаются пока в процесс обзора афганской политики. "Это будет где-то в мае, не раньше. Поэтому у них нет позиции", - заявил Кабулов.

На вопрос, когда состоятся новые консультации по афганской теме в московском формате, дипломат ответил, что нет пока никаких дат. "Торопиться не будем", - добавил он.