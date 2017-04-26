В Минобороны РФ удовлетворены уровнем координации с Ираном по Сирии

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны России удовлетворено уровнем координации с военными Ирана по Сирии, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Хосейном Дехганом на VI Московской международной конференции по безопасности.
"Мы удовлетворены уровнем нашей координации по работе в Сирии. Наше сотрудничество по борьбе с международным терроризмом приносит свои плоды", - сказал Шойгу.
Он напомнил, что благодаря совместной работе, в том числе в астанинском формате, в Сирии уже четыре месяца действует режим прекращения огня, что "гораздо лучше постоянных обстрелов, постоянных боевых действий". "Уверен, что наши встречи придадут дополнительный импульс антитеррористической повестке и будут способствовать расширению российско-иранских контактов", - добавил глава Минобороны.
Шойгу также поблагодарил Дехгана за содержательное выступление на конференции, в которой иранский министр участвует уже в четвертый раз. "Оценки военного руководства Ирана всегда важны и вызывают повышенный интерес СМИ", - отметил Шойгу.
Дехган поблагодарил российского коллегу за приглашение на конференцию. Происходящее на Ближнем Востоке и в мире в целом "обязывает нас к тому, чтобы мы более серьезно развивали и улучшали наши двусторонние отношения", добавил он.