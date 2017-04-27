Чижов: ЕС не будет принимать прямого участия в расследовании химатаки в Сирии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Европейский союз не будет принимать непосредственного участия в расследовании химической атаки в Сирии. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поскольку вопрос о независимом расследовании замкнут на ООН и Организации по запрещению химического оружия, а ни там ни там Евросоюз членом не является, то они будут, скорее, играть такую "закулисную" роль", - сказал он.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.