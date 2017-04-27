Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чижов: ЕС не будет принимать прямого участия в расследовании химатаки в Сирии

Политика
27 апреля, 21:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Евросоюз не является членом ООН и ОЗХО, которые будут заниматься независимым расследованием химатак, сообщил постпред России при ЕС

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Европейский союз не будет принимать непосредственного участия в расследовании химической атаки в Сирии. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поскольку вопрос о независимом расследовании замкнут на ООН и Организации по запрещению химического оружия, а ни там ни там Евросоюз членом не является, то они будут, скорее, играть такую "закулисную" роль", - сказал он.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

Смотрите также

МИД Сирии: Франция вовлечена в инсценировку химической атаки в Хан-Шейхуне

Лавров: обвинение в адрес Дамаска в химатаке направлено на смену режима в Сирии

Россия может принимать любые меры, чтобы пролить свет на инцидент в Хан-Шейхуне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Чижов, Владимир Алексеевич
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
2
Девять россиян на снегоходах провалились под лед на Шпицбергене
3
Макрон пообещал добиваться санкций ЕС против Польши в случае прихода к власти
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Минэнерго предлагает изменить тариф на электроэнергию из-за ввода энергомоста в Крым
6
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
7
Чижов: Дания может подать в суд на ЕК из-за "Северного потока-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама