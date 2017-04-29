РФ поддерживает прекращение КНДР испытаний взамен на отказ от учений США и Южной Кореи

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия поддерживает предложение КНР о прекращении Пхеньяном испытаний взамен на отказ от проведения американо-южнокорейских учений вблизи КНДР. Об этом заявили в российском дипведомстве по итогам открытого заседания СБ ООН по КНДР, состоявшегося накануне. Российскую Федерацию на мероприятии представлял заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов.

В министерстве напомнили, что в ходе широкой дискуссии участники единодушно призвали КНДР к отказу от ракетных и ядерных испытаний и выполнению соответствующих резолюций СБ ООН. "В то же время звучал призыв о необходимости поиска политико-дипломатического решения ядерной проблемы Корейского полуострова, - отметили на Смоленской площади. - В этом контексте Российская Федерация поддержала предложение КНР о "двойной приостановке" (прекращение Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний взамен на отказ от проведения американо-южнокорейских военных учений вблизи КНДР) в качестве отправной точки начала политических переговоров".

"Решений по итогам заседания принято не было", - подтвердили в МИД РФ.