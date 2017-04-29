Глава МНБ: КНДР может создать ракету, способную нанести ядерный удар по США, при Трампе

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Пхеньян сможет создать ракету, позволяющую нанести ядерный удар по части американской территории, в период пребывания у власти в США президента Дональда Трампа. Об этом заявил в пятницу в интервью журналистам телеканала CNN глава американского министерства национальной безопасности (МНБ) Джон Келли.

По его мнению, "именно при действующем президенте сложится такая ситуация, когда у них (властей КНДР - прим. ТАСС) будет межконтинентальная баллистическая ракета в рабочем состоянии, которая определенно сможет поразить США, но не всю территорию". "Если мы сможем предсказать, когда именно это произойдет, нам нужно остановить их до этого", - добавил министр.

Келли указал, что в настоящее время КНДР не способна нанести ядерный удар по США, при этом, по словам министра, "такая возможность все ближе и ближе". Глава МНБ констатировал, что "воздействие ядерного оружия на любую часть страны будет иметь катастрофические последствия". Он добавил, что "речь идет о жизнях миллионов людей".

Ранее КНДР произвела запуск баллистической ракеты. По данным японских властей, она, предположительно, упала на территории КНДР. По сведениям Пентагона, запуск был произведен из района вблизи аэродрома Пукчан. Это произошло через несколько часов после окончания в Нью-Йорке специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.