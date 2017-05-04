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Путин поручил кабмину запустить механизм расселения аварийного жилья с 1 января 2019 года

Политика
4 мая, 13:49 дата обновления: 4 мая, 14:04 UTC+3

На переходный период президент предложил продлить работу фонда жилищно-коммунального хозяйства, который "в целом доказал свою эффективность"

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству выработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилого фонда и запустить его с 1 января 2019 года.

"Поручаю правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период предлагаю продлить работу фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность", - сказал глава государства на совместном заседании Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

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Президент обратил внимание на то, что люди десятилетиями живут во времянках, которые лишены элементарных удобств. По его словам, речь идет о миллионах квадратных метров. Путин напомнил, что была поставлена цель до сентября 2017 года предоставить новое комфортное жилье более 700 тыс. граждан. Он привел показатели, согласно которым с 1 января 2014 по сентябрь 2017-го необходимо расселить 11,015 млн кв. метров, на которых проживает 711,6 тыс. человек. На данный момент расселено 8,012 млн кв. метров, где проживало 520 тыс. человек.

Путин подчеркнул, что несмотря ни на какие сложности большинство регионов справляется с поставленной задачей. "Я предлагаю подумать о мерах их поощрения, включая финансовые, - сказал президент. - Также обращаюсь к губернаторам и руководителям регионов, которые в сроки явно не укладываются, причем по известным причинам, о которых мы не раз говорили, в том числе и из-за очевидных управленческих промахов". Путин потребовал "взять на себя персональную ответственность за ситуацию", "не посылать объясняться подчиненных, а самим прийти к людям и четко сказать, когда они смогут переехать в новое жилье".

Российский лидер предостерег тех глав регионов, которые в погоне за соблюдением сроков пытается навязывать дома, где течет крыша, где осыпается, то есть действует по принципу "возьми боже, что нам негоже". "Важны не только сроки, но и качество жилья, - заключил он. - Также прошу детально разобраться с теми случаями, когда люди по формальным, зачастую надуманным причинам не были включены в программу переселения".

 

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