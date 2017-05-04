Россия рассчитывает на успех переговоров в Астане по Сирии

ПОРВОО /Финляндия/, 4 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает на успех очередного раунда межсирийских переговоров в Астане с точки зрения консолидации режима прекращения огня и начала разминирования. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

"Рассчитываем на успех проходящего сейчас в столице Казахстана Астане очередного, четвертого, раунда переговоров прежде всего с точки зрения консолидации режима прекращения огня, согласования механизма реагирования на нарушения, проведения мероприятий по разминированию".

Лавров также сообщил, что в Астане в настоящее время обсуждается проект формирования зон деэскалации в Сирии, с которым согласно правительство страны. "В Астане обсуждается и относительно новая идея формирования в Сирии с участием всех заинтересованных сторон и, конечно же, с согласия правительства САР зон деэскалации, которые должны стать важным шагом к укреплению режима прекращения боевых действий", - сказал министр.

Кроме того, Россия, по словам главы внешнеполитического ведомства, рассчитывает на возобновление переговоров в Женеве по политическому урегулированию в Сирии уже в текущем месяце. "Надеемся, что уже в этом месяце продолжатся переговоры на женевской площадке, которые посвящены прежде всего решению комплекса вопросов, связанного с политическим урегулированием конфликта, когда в итоге сам сирийский народ должен определить будущее своей страны", - сказал глава МИД РФ.

Российский министр также отметил, что Россия и Финляндия обеспокоены произошедшим 4 апреля инцидентом с предполагаемым применением химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхуне. "Мы выразили нашу общую обеспокоенность эпизодом, который произошел 4 апреля с использованием химического оружия, - сказал Лавров. - Россия настаивает на профессиональном, тщательном и транспарентном расследовании, которое пока пытаются "замотать" наши западные коллеги".

Глава МИД РФ заявил, что Россия рассчитывает на возобновление переговоров по Сирии в Женеве в мае.

"Надеемся, что уже в этом месяце продолжатся переговоры на женевской площадке, которые посвящены прежде всего решению комплекса вопросов, связанного с политическим урегулированием конфликта, когда в итоге сам сирийский народ должен определить будущее своей страны", - сказал глава МИД РФ.