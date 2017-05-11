Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фотосъемка российским фотографом встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа и последующая публикация фотографий были сделаны с соблюдением всех предусмотренных сторонами формальностей. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Списки с именем фотографа были предоставлены американской стороне заранее. Формат съемки не предполагал засекречивания фотографий (не верю, что пишу это: в США СМИ возмущены публикацией официальных фотографий!!!). Американская сторона не обращалась с просьбой не публиковать фотографии", - перечислила она.

Захарова также отметила, что телеканал CNN, который привел мнение некого анонимного источника в Белом Доме о том, что "русские опять обманули Вашингтон", опубликовав фотографии, "дно пробил". "А знаете, что было бы, если бы официальные фотографии с этой встречи не были вчера опубликованы российской стороной?, - продолжила она. - Через некоторое время они утекли бы в конгресс, сенат, а оттуда в тот же CNN или по их спецтребованию были бы представлены как "секретное доказательство сговора русских с Трампом", были бы искажены даты и обстоятельства встреч, и американская общественность снова была бы оболванена".

"Кто-нибудь, возьмите интервью у CNN и спросите, как там ниже уровня дна?", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также усомнилась в источнике американского телеканала. "Неужели CNN думает, что кто-нибудь поверит в то, что у телеканала сейчас есть надежные "источники в Белом доме"? Это самое смешное во всей этой не смешной истории", - отметила она.

Захарова также обратила внимание на фотографии со встречи Трампа с главой МИД Украины Павлом Климкиным, которая также состоялась 11 мая. "И заодно спросите у CNN: к МИДу Украины претензий нет за публикацию фотографии Климкина, который положил руки на стол Трампа все в том же Овальном кабинете. Просто когда на столе президента США найдут "отпечатки пальцев курянина (Климкин родился в Курске - прим. корр. ТАСС)", помните, это был Павло", - добавила она.

Некоторые американские СМИ возмутило то, что фотографии со встречи Лаврова и Трампа были распространены российской стороной. Они были сделаны фотокорреспондентом ТАСС Александром Щербаком, который присутствовал на встрече в качестве официального фотографа российской делегации.