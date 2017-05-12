Клинцевич: Порошенко предложил крымчанам продаться за "безвиз" с ЕС

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко своим заявлением о том, что жители Крыма и Донбасса захотят получить украинские паспорта после отмены виз с Евросоюзом, предложил им продать родину. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Жители Крыма в своем подавляющем большинстве и до исторического воссоединения считали Россию своей фактической родиной. С марта 2014 года она стала для них таковой де-юре. По сути, Петр Порошенко предлагает крымчанам обменять свою родину на "безвиз", а если говорить языком Библии, - продаться за чечевичную похлебку", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.
Сенатор считает, что подобными заявлениями Порошенко "окончательно оформил развод с основной массой человечества, для которой понятие родина священно".
Ранее Порошенко назвал отмену виз для Украины со стороны ЕС "окончательным разводом с Российской империей". По его мнению, такой режим пересечения границы создает условия для возвращения жителей Донбасса и Крыма на Украину.
Совет ЕС накануне утвердил решение о либерализации визового режима для граждан Украины. Либерализация предусматривает право граждан Украины осуществлять исключительно туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Она не дает им права на работу или учебу. Кроме того, визовая либерализация ЕС для Украины не распространяется на Ирландию и Великобританию, что означает, что украинцам для поездки в эти страны необходимо будет по-прежнему получать визу.
В настоящий момент для "безвизовых" государств Евросоюз разрабатывает также систему предварительной электронной регистрации, которую должны будут проходить их граждане перед поездкой в Европу. Стоимость такой регистрации составит €5. При прохождении лицами, на которых распространяется безвизовый режим, паспортного контроля европейские пограничники получат право проверить наличие у них суммы денег, необходимой для пребывания в Европе, медицинской страховки, обратных билетов и места проживания (например, забронированного гостиничного номера).