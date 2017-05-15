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Путин: РФ поддерживает рабочие контакты с сирийскими курдами, но оружия им не поставляет

Политика
15 мая, 13:05 UTC+3

По словам президента РФ, такие контакты необходимы "хотя бы для того, чтобы избегать возможных столкновений и ситуаций, которые могли бы создавать угрозы для наших военнослужащих"

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ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Россия считает себя вправе поддерживать рабочие контакты с курдскими подразделениями в Сирии, так как они борются с террористами, однако оружие курдам Москва не поставляет. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, комментируя сообщения о контактах российских специалистов с сирийскими курдами.

"Поскольку курдский фактор является реальным фактором в ситуации в Сирии и курдские боевые формирования принимают участие в боевых операциях против так называемого "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) и являются одними из наиболее боеспособных подразделений, то мы считаем себя в праве поддерживать с ними рабочие контакты, хотя бы для того, чтобы избегать возможных столкновений и ситуаций, которые могли бы создавать угрозы для наших военнослужащих", - сказал российский лидер.

Он отметил при этом, что Россия не поставляет вооружение сирийским курдам.

Зоны деэскалации

Создание зон деэскалации в Сирии призвано прежде всего укрепить режим прекращения огня, без этого невозможен процесс примирения в этой стране, заявил президент РФ.

"Я очень рассчитываю на то, что это (создание зон деэскалации) будет действенным инструментом прежде всего, и это первое - сохранения режима прекращения огня", - сказал Путин, подчеркнув, что сейчас самое главное закрепить режим перемирия, на базе которого нужно создать условия для последующего политического процесса. "Без прекращения огня ни о каком эффективном политическом процессе, как мы все с вами понимаем, речи быть не может", - заключил российский лидер.

По его словам, на военном уровне на встрече в Анкаре Россия, Турция и Иран будут обсуждать, консультируясь с Дамаском, вопросы конкретных границ этих зон деэскалации и элементов контроля в этих зонах.

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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