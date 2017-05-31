Посольство РФ: попытки черногорских СМИ формировать черные списки недостоверны

БЕЛГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Любые попытки "формирования" списков нежелательных в России лиц из числа граждан Черногории не имеют под собой основы. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Черногории Елизавета Борисова.

"В связи с многочисленными запросами СМИ и спекуляциями вокруг "списка черногорских граждан, включенных в российский стоп-лист", информируем, что еще в сентябре 2015 года посольство уведомило министерство иностранных дел и европейских интеграций Черногории о том, что в связи с решением Подгорицы присоединиться к антироссийским санкциям ЕС и ввести запрет на въезд в Черногорию для ряда российских граждан, Российская Федерация воспользовалась правом ввести на основе взаимности ответные меры, касающиеся запрета на въезд на территорию России отдельных граждан Черногории. При этом конкретные фамилии не озвучивались, поэтому любые попытки "формирования" подобных списков в местных СМИ не имеют под собой основы и являются недостоверными", - говорится в заявлении.

Ранее черногорская газета "Победа" со ссылкой на источники в МИД Черногории, "близкие к российской дипломатии" сообщила, что действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, а также ряд черногорских политиков находятся в санкционном списке России, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям. Источник издания утверждает, что в нем также находятся 46 депутатов черногорского парламента, голосовавших за вступление в НАТО. "Список содержит минимум 70 человек", - утверждает источник издания.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Россия в отличие от ЕС и США не публикует списки иностранцев, которым запрещен въезд на ее территорию. В Москве это объясняют защитой личных данных.

Запрет на въезд черногорскому депутату

В понедельник МИД республики вручило ноту протеста послу РФ в Черногории Сергею Грицаю "в связи с задержанием" депутата Миодрага Вуковича в московском аэропорту Домодедово. Как сообщили корр. ТАСС в посольстве РФ в Черногории, черногорский депутат Миодраг Вукович не был допущен на территорию России, поскольку находится в санкционном списке РФ, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц.

В мае 2014 года Черногория вслед за странами - членами Евросоюза ввела санкции против России, а затем неоднократно их продлевала.

Скупщина Черногории, несмотря на народные протесты, 28 апреля проголосовала за вступление страны в НАТО, руководство республики провело непопулярное в народе решение через парламент, отказавшись от референдума. Многие депутаты во время заседания парламента 28 апреля в Цетине заявляли о своих "теплых чувствах к России", однако голосовали за вступление в Североатлантический альянс, объясняя свое решение "сложившейся ситуацией".

Черногория официально станет членом военно-политического блока 5 июня, когда состоится передача США, как хранителю Североатлантического договора, ратифицированного всеми странами НАТО протокола о вступлении этой страны.