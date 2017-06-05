Лавров обсудил с главой МИД Катара обострение отношений между Дохой и рядом арабских стран

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани обострение отношений между эмиратом и рядом других арабских государств. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам разговора, состоявшегося по инициативе катарской стороны.

"Основное внимание было уделено резкому обострению отношений между Катаром и рядом других арабских государств", - отметили в министерстве.