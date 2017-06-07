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Лавров: ЕС должен прекратить наказывать крымчан для возобновления дискуссий по отмене виз

Политика
7 июня, 13:47 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что эти действия ЕС нарушают Европейскую конвенцию по правам человека

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Для возобновления дискуссий об отмене виз между Россией и ЕС в Брюсселе должны отказаться от коллективного наказания жителей Крыма, которым сейчас не выдаются шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для того, чтобы возобновлять безвизовые дискуссии, нужно чтобы Евросоюз сделал кое-какие выводы и отказался от действий, прямо нарушающих Европейскую конвенцию по правам человека, - сказал он. - Я имею в виду коллективное наказание жителей Крыма, которым запрещено выдавать шенгенские визы".

"Это преследование по сути по признаку географии и гражданских позиций жителей РФ", - добавил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что позиция России о полной отмене виз с Евросоюзом в силе, но этот процесс должен быть взаимным. "Эта позиция остается в силе, - сказал глава МИД РФ. - Разумеется, делать это нужно на основе взаимности".

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