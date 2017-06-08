Поклонская попросила СК, ГП и ФСБ проверить материалы Transparency на клевету

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила руководителей Следственного комитета (СК) РФ, Генпрокуратуры и ФСБ проверить на клевету и вмешательство в частную жизнь материалы российского отделения организации Transparency International.

Ранее в Transparency International заявили, что Поклонская не сообщила в своей декларации о доходах о якобы имеющейся у нее квартире в Донецке. Сама депутат опровергла эти утверждения.

"Мне как депутату Госдумы стало известно, что на официальном сайте АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International - R" в сети интернет опубликован для свободного доступа материал, содержащий явно провокационную, клеветническую информацию обо мне как о депутате Госдумы и действующем сотруднике прокуратуры РФ", - говорится в запросах Поклонской (копии есть у ТАСС).

Парламентарий попросила провести проверку по указанным ей "фактам деятельности "Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International - R" и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений, предусмотренных статьями", которые регламентирую ответственность за клевету и нарушение неприкосновенности частной жизни.